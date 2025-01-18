У жаловавшегося на боль в пальце мужчины обнаружили почечную недостаточность

Однако обследование показало, что у него подагра. Оказалось, что почки мужчины работали всего на 15%, сообщает Manchester Evening News.

В июле 2024 года Нивен Хопкинс, проживающий в городе Болтон, обратился за медицинской помощью в связи с опухшей стопой. Он решил, что у него перелом пальца.

Врачи были удивлены, что эта болезнь развилась у молодого мужчины.

Ему назначили анализы.

Через несколько дней выяснилось, что британец принял за сломанный палец хроническую болезнь почек, которая уже достигла четвертой стадии из пяти и сопровождалась хронической почечной недостаточностью. Его госпитализировали. Хопкинс нуждается в пересадке почек.

Врачи предположили, что к развитию недуга привели злоупотребление пищи с высоким содержанием белка.

Пациенту рекомендовали соблюдать диету: отказаться от употребления сладких газированных напитков и красного мяса и сократить потребление соли. Несмотря на болезнь, Хопкинс продолжает заниматься спортом и даже собирается принять участие в марафоне.

Ранее сообщалось о том, что в ДКЦ им. Рошаля спасли 2-месячного мальчика с врожденной непроходимостью кишечника.