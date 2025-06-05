У жителя Тайваня в желудке вырос гриб

В медицинской практике впервые зафиксирован случай, когда в кишечнике человека вырос гриб, пишет издание Jam Press.

В Тайване врач обнаружил у пациента странный предмет в желудке. Во время колоноскопии гастроэнтеролог Линь Сянхун был поражен, увидев необычное образование — гриб эноки.

Как пишет Jam Press, Сянхун решил не вмешиваться операбельно в желудок мужчины и назначил ему лекарство, которое позволит избавиться от гриба естественным путем.

Как отметил врач, этот клинический случай должен послужить напоминанием о том, как важно тщательного пережевывать пищу. Сянхун рассказал, что обычно встречает в желудке пациентов семена драконьего фрукта, маракуйи или арбуза, но никак не грибы.

Грибы эноки представляют собой разновидность съедобных грибов, широко распространенных в странах Азии, особенно в Китае, Японии и Корее.

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