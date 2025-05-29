Врач раскрыла правду об агрессивной болезни Заворотнюк

Невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как распознать агрессивную форму рака, которая поразила актрису Анастасию Заворотнюк.

Глиобластома, ставшая причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, — одна из самых агрессивных опухолей мозга. По словам врача, новообразование быстро растет и проникает в здоровые ткани. Чаще всего болезнь поражает людей 45–70 лет, а первые симптомы легко спутать с инсультом.

Демьяновская отметила, что первые симптомы рака могут быть неспецифическими и напоминать картину инсульта. Она назвала ключевые признаки опухоли:

Утренние головные боли, не снимающиеся таблетками.

Слабость в конечностях.

Нарушение координации.

Судороги.

Тошнота.

Проблемы с речью и зрением.

«Новообразование может появиться в любой части головного мозга, но, по статистике, оно чаще обнаруживается в веществе больших полушарий», — добавила Демьяновская.

Напомним, что «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с глиобластомой. Симптомы болезни появились у актрисы еще в 2019 году. Как и у многих пациентов с глиобластомой, они включали сильные головные боли, слабость и нарушения координации. Несмотря на лечение в лучших клиниках, включая операцию, лучевую и химиотерапию, остановить прогрессирование болезни не удалось.

Ранее сообщалось, что в США стремительно растет смертность от рака, вызванного употреблением алкоголя.