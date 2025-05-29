Врач раскрыла правду об агрессивной болезни Заворотнюк
Врач Демьяновская: первые симптомы глиобластомы можно спутать с инсультом
Фото: [Клинический институт им. М. Владимирского (МОНИКИ)/Медиасток.рф]
Невролог Екатерина Демьяновская рассказала в беседе с RT, как распознать агрессивную форму рака, которая поразила актрису Анастасию Заворотнюк.
Глиобластома, ставшая причиной смерти актрисы Анастасии Заворотнюк, — одна из самых агрессивных опухолей мозга. По словам врача, новообразование быстро растет и проникает в здоровые ткани. Чаще всего болезнь поражает людей 45–70 лет, а первые симптомы легко спутать с инсультом.
Демьяновская отметила, что первые симптомы рака могут быть неспецифическими и напоминать картину инсульта. Она назвала ключевые признаки опухоли:
- Утренние головные боли, не снимающиеся таблетками.
- Слабость в конечностях.
- Нарушение координации.
- Судороги.
- Тошнота.
- Проблемы с речью и зрением.
«Новообразование может появиться в любой части головного мозга, но, по статистике, оно чаще обнаруживается в веществе больших полушарий», — добавила Демьяновская.
Напомним, что «прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк умерла в мае 2024 года в возрасте 53 лет после многолетней борьбы с глиобластомой. Симптомы болезни появились у актрисы еще в 2019 году. Как и у многих пациентов с глиобластомой, они включали сильные головные боли, слабость и нарушения координации. Несмотря на лечение в лучших клиниках, включая операцию, лучевую и химиотерапию, остановить прогрессирование болезни не удалось.
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