У жительницы Ростова похитили 4,8 млн рублей под предлогом «аннулирования кредита»

Женщина переводила деньги злоумышленникам на протяжении нескольких недель, поверив в легенду о необходимости «аннулировать проблемный кредит».

Все началось со звонка от неизвестной, представившейся сотрудницей почтовой службы. Она выманила у потерпевшей код из СМС-сообщения, получив доступ к ее личному кабинету. Затем к разговору подключились новые «специалисты», представлявшиеся сотрудниками финансовых учреждений и правоохранительных органов.

Лжеполицейские убедили женщину, что для отмены якобы оформленного на нее кредита нужно дистанционно взять новые займы и перевести средства на «безопасный» виртуальный счет.

За три недели жертва оформила кредиты в нескольких банках на общую сумму более 3,7 млн рублей, добавила к ним свои сбережения и перевела все деньги на продиктованный счет. Когда связь с собеседниками прервалась, а средства исчезли, женщина осознала, что ее обманули, и обратилась в полицию.

В настоящее время оперативники проводят мероприятия по поиску и задержанию причастных к преступлению. Правоохранители в очередной раз призывают граждан быть бдительными и не переводить деньги незнакомцам, кем бы они ни представлялись. Ни сотрудники банков, ни правоохранительных органов не требуют оформления кредитов для «спасения» средств.

Ранее сенатор Артем Шейкин сообщил, что вернувшихся из-за границы россиян начали массово обманывать по телефону.