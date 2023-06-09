«Вы военный преступник»: европейцы осудили президента Украины, обвинив его в уничтожении Каховской ГЭС по приказу США

Украинский президент Владимир Зеленский в социальных сетях в очередной раз опубликовал фотографии последствий взрыва Каховской ГЭС и обвинил Россию в терроризме.

Европейцы в комментариях задались вопросом, почему политик выступает против начала расследования причин катастрофы Международной комиссией. Кроме того, пользователи отметили, что президенту стоило продумать план по спасению до того, как он отдал приказ разрушить плотину.

«А почему вы не хотите, чтобы комиссия расследовала причины катастрофы в Новой Каховке?»; «Вы должны были подготовить свой план спасения, прежде чем взорвать дамбу»; «У вас не было бы этой проблемы, если бы вы не взорвали плотину и не попытались обвинить Россию. Это все на вас, даже вы, господин Байден, знаете, что вы взорвали плотину», – пишут пользователи.

Некоторые комментаторы подчеркнули, что именно Украина взорвала «Северный поток», а на этот раз от рук ВСУ пострадала и Каховская ГЭС.

Владимир Зеленский, по мнению европейцев, военный преступник, выполняющий приказы американского правительства. Также украинскому президенту посоветовали использовать полученную от Запада финансовую помощь, которая пока еще не была «отмыта» для США.

«Вы взорвали газопровод «Северный поток», а теперь и плотину. Ваши преступления против человечества и окружающей среды не останутся безнаказанными!»; «Вы военный преступник, и за этим стоят США, тот, кто финансировал государственный переворот, свергнувший законную власть Украины в 2014 году»; «Используйте сотни миллионов, которые вам дали для вашего конфликта, если только вы не отмыли все это для коррумпированного бездонного государства», – отмечают комментаторы.

Ранее европейцы осудили Зеленского за очередную ложь и обвинения в адрес России.