Убийственные привычки: что нельзя делать утром 60-летним для долгой жизни

Медицинские специалисты выделили несколько утренних привычек, которые могут представлять риск для сердечно-сосудистой системы людей старше 60 лет. К ним относится прием лекарственных препаратов без предварительного измерения артериального давления, пишет дзен-канал REHAB.YOU.

Курение сразу после пробуждения создает дополнительную нагрузку на сосуды и сердце. Резкий подъем с кровати может вызвать головокружение и повысить риск падений.

Употребление кофе на голодный желудок способствует резкому повышению уровня кортизола и артериального давления. Прием холодного душа после сна вызывает sudden сужение сосудов и увеличивает сердечную нагрузку.

В качестве альтернативы специалисты рекомендуют начинать день со стакана теплой воды и легкой разминки в постели. Измерение давления перед приемом лекарств позволяет корректировать дозировку в соответствии с текущим состоянием.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о рабочих профессиях для школьников, заваливших экзамены.