Защитит от аллергии и спасет от усталости: рассказываем, как должен меняться наш рацион летом

Некоторые ошибочно могут предполагать, что летом нет необходимости употреблять витамины. Однако есть пищевые добавки, которые стоит включить в питание в теплый период года.

Бороться с аллергией на цветочную пыльцу или пух деревьев поможет цинк. Его правильное употребление облегчит проходимость дыхательных путей и устранит другие симптомы аллергии, связанные с дыханием.

«Как правило, цинк употребляют вместе с едой или после приема пищи, но принимать его стоит только после назначения врача. При этом стоит помнить, что цинк содержится в устрицах, гречке, рисе, яйцах и орехах», – объясняет корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» нутрициолог Любовь Андреева.

Кроме того, летом стоит включить в рацион витамин С. Он поможет защитить кожу от воздействия солнечных лучей, а также препятствует появлению аллергических реакций. Употреблять его стоит около 40 мг в день за 40 минут до завтрака. Этот витамин также содержится в таких продуктах, как клубника, апельсин, грейпфрут, шпинат, брокколи, помидоры и лимон.

«Еще один важный витамин – омега-3. Он способен адаптировать организм человека к новому сезону, а также укрепить волосы и улучшить здоровье кожи. Употреблять омегу-3 стоит после рекомендации врача, который также сможет назначить оптимальную дозу этого витамина», – подсказывает эксперт.

Однако снабдить организм омегой можно и естественным путем, если в питание добавить белую рыбу, морепродукты, авокадо и льняное масло. Но через еду организм может не получить необходимых витаминов в полной мере.

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