Убийство милиционера раскрыли через 26 лет: суд отправил подозреваемого под арест

Замоскворецкий районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу для Аркадия Забродина. Он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, говорится в сообщении телеграм-канала судов общей юрисдикции столицы.

Мужчина подозревается в причастности к убийству сотрудника милиции и его жены, совершенному 26 лет.

По данным Следственного комитета России (СКР), задержанным оказался знакомый погибшего, который в прошлом сам работал инспектором милиции. Обвиняемый частично признал свою вину, в связи с чем следствие ходатайствовало о его аресте.

Известно, что Забродин проходил службу в органах внутренних дел в должности инспектора с 1983 по 1986 годы. В 1991 и 1993 годах он был осужден за совершение разбойных нападений и побег из мест лишения свободы. На свободу мужчина вышел в 1999 году, незадолго до совершения нового преступления.

Трагические события развернулись 6 ноября 1999 года на Рязанском проспекте Москвы. Тела супругов обнаружил их сын, который в тот день находился в гостях.

Первая версия следствия предполагала, что милиционер стал жертвой преступления, связанного с его профессиональной деятельностью. В течение долгого времени дело оставалось нераскрытым.

В ходе возобновленного расследования силовики провели повторные допросы свидетелей и изучили круг общения погибшего. Полученные показания указали на причастность к преступлению знакомого милицейского и еще одного человека, который умер в 2014 году.

Обвиняемый признался, что убийство произошло в ходе внезапно вспыхнувшего конфликта, и подтвердил свои показания в ходе следственного эксперимента.

