Убийца главы UnitedHealthcare хотел использовать бомбу для совершения преступления

30-летний Луиджи Манджоне, подозреваемый в убийстве главы UnitedHealthcare Брайана Томпсона, рассматривал возможность использования взрывного устройства в своем преступном плане. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил телеканал CNN.

Отмечается, что в тетрадях подозреваемого были обнаружены записи, содержащие детали подготовки к убийству, а также упоминания о Теодоре Качинском («Унабомбере») — серийном убийце, рассылавшем заминированные посылки в 1990-х годах, в результате чего погибло три человека. Он был арестован в 1996 году и отбывал пожизненный срок, пока не умер в 2023 году, предположительно, совершив суицид.

Ранее прокуратура в Нью-Йорке предъявила обвинения Манджоне. Он был задержан 9 декабря в одном из ресторанов быстрого питания McDonald’s после звонка сотрудника заведения.

Глава UnitedHealthcare Томпсон был убит 4 декабря на Манхэттене в результате нескольких выстрелов в упор. Свидетели отмечают, что киллер умело скрылся на велосипеде после преступления. На месте происшествия полиция обнаружила гильзы, мобильный телефон и бутылку воды с фантиком. Расследование дела активно ведется Федеральным бюро расследований (ФБР).

Ранее стало известно, что в США появились футболки, посвященные убийству главы UnitedHealthcare.