Убийца школьницы с Кубани скрывается от закона две недели

В Краснодарском крае продолжаются поиски предполагаемого убийцы 12-летней девочке, тело которой нашли в реке хутора Бураковского 1 сентября. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК по региону.

В Следственном Управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в настоящее время совершивший жуткое убийство девочки в Бураковском не найден и не задержан. Его разыскивают в рамках уголовного дела, однако это не единственная версия.

Напомним, что школьница пропала 1 сентября. Ее искали всем хутором, подняли на уши волонтеров и полицию. В тот же день тело ребенка нашли в реке. При этом бездыханную дочь из воды достал отец. На теле нашли следы удушения, пока неизвестно, действительно ли ее убили. Эти и другие обстоятельства выясняют следователи.

Ранее сообщалось, что на Кубани заплатят полмиллиона рублей за сведения об убийце школьницы.