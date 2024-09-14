Убийца школьницы с Кубани скрывается от закона две недели
Фото: [Медиасток.рф]
В Краснодарском крае продолжаются поиски предполагаемого убийцы 12-летней девочке, тело которой нашли в реке хутора Бураковского 1 сентября. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на СК по региону.
В Следственном Управлении СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в настоящее время совершивший жуткое убийство девочки в Бураковском не найден и не задержан. Его разыскивают в рамках уголовного дела, однако это не единственная версия.
Напомним, что школьница пропала 1 сентября. Ее искали всем хутором, подняли на уши волонтеров и полицию. В тот же день тело ребенка нашли в реке. При этом бездыханную дочь из воды достал отец. На теле нашли следы удушения, пока неизвестно, действительно ли ее убили. Эти и другие обстоятельства выясняют следователи.
Ранее сообщалось, что на Кубани заплатят полмиллиона рублей за сведения об убийце школьницы.