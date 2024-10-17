Убийца участника СВО в Солнечногорске мог действовать с сообщником

Убийца, который застрелил участника специальной военной операции в Солнечногорске. мог действовать с сообщником. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, вблизи от места преступления его ожидал автомобиль.

«Убийца участника СВО в Московской области мог быть с сообщником, который ожидал его в автомобиле недалеко от преступления», — сказал он.

Следователям стало известно, что злоумышленник произвел не менее девяти выстрелов на грунтовой дороге в районе деревни Меленки. Они пришлись на боковое окно водительской двери автомобиля, за рулем которого находился потерпевший.

Ранее сообщалось, что убийца военнослужащего мог караулить жертву на протяжении нескольких часов. На месте преступления были найдены окурки сигарет, банка энергетика, упаковка из-под йогурта и обертка шоколадного батончика. Согласно одной из версий, некоторые из этих находок могли принадлежать убийце.