«Убил незнакомца и скрывался 25 лет»: задержан москвич, напавший с ножом на прохожего в 2001 году

В Москве сотрудники столичного управления Следственного комитета России (СКР) задержали мужчину, подозреваемого в убийстве, совершенном более 24 лет назад. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По информации следствия, вечером 11 августа 2001 года на Боровском шоссе злоумышленник нанес незнакомому прохожему множественные ножевые ранения. От полученных травм мужчина скончался на месте. Преступление было совершено из хулиганских побуждений.

Долгое время личность нападавшего оставалась неизвестной, раскрыть преступление по горячим следам не удавалось. Однако повторный анализ материалов уголовного дела, а также дополнительные допросы свидетелей позволили следователям установить причастного к расправе.

При задержании подозреваемый повел себя агрессивно. Он оказал сопротивление сотрудникам полиции и применил в их отношении силу. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дел. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу.

