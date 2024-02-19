Убитая воля ВСУ: военкор Стешин рассказал, что помогло ВС РФ отбить Авдеевку

«Ворота в Донецк» официально отбили у ВСУ на днях. Однако все не только благодаря физическому мастерству военных России, но и психологии, которая помогла подавить противника гораздо быстрее. Об этом пишет KP.RU в материале про освобождение Авдеевки.

Авдеевка — это важный стратегический пункт, за который ВСУ держались очень долго. С города отлично открываются разные позиции по ряду направлений, транзитные пути и многое другое. Неонацисты же говорили, что с Авдеевки хорошо работает артиллерия, в том числе против ДНР и других территорий РФ.

Авдеевку украинская сторона готовила к обороне долгих 10 лет, но по сути потеряла за три месяца. Дело в психологических приемах: военные РФ просто убили волю противника к обороне и победе. В рядах ВСУ посеяли отчаянные настроения.

«...была определена правильная тактика применения управляемых планируемых фугасных авиабомб. От точечных ударов по выявленным целям, наши перешли к ударам массированным – до 50 управляемых авиабомб за раз! (Именно на них «захистники» жаловались везде, где только можно.) Особенно, их расстраивало, что укрытия не спасали», — сообщил спецкор КП Дмтирий Стешин.

Полагают, что теперь обстрелы как минимум Донецка снизятся, Положительным для мирных жителей стал и момент освобождения Донецкой фильтровальной станции. Это значит, что в населенные пункты смогут вернуть нормальное водоснабжение.

Ранее украинский офицер высказался о потере Авдеевки.