В Грузии обнаружили тело похищенного российского туриста

В реке Накра в Грузии обнаружили тело ранее похищенного россиянина.

Полиция уже задержала подозреваемых в убийстве.

Об этом со ссылкой на МВД Грузии сообщает РИА Новости.

Убийцы бросили труп в реку, чтобы скрыть преступление.

По данным ведомства, накануне в Грузии ограбили двоих иностранных граждан, которые направлялись из Зугдиди в Местию. У них украли мобильные телефоны, после чего в одного из них выстрелили.

Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет или пожизненное заключение.

Ранее сообщалось о том, что грузинский МИД вызвал британского посла после введения санкций против ряда чиновников.