В Грузии обнаружили тело похищенного российского туриста
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В реке Накра в Грузии обнаружили тело ранее похищенного россиянина.
Полиция уже задержала подозреваемых в убийстве.
Об этом со ссылкой на МВД Грузии сообщает РИА Новости.
Убийцы бросили труп в реку, чтобы скрыть преступление.
По данным ведомства, накануне в Грузии ограбили двоих иностранных граждан, которые направлялись из Зугдиди в Местию. У них украли мобильные телефоны, после чего в одного из них выстрелили.
Преступникам грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет или пожизненное заключение.
Ранее сообщалось о том, что грузинский МИД вызвал британского посла после введения санкций против ряда чиновников.