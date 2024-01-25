Убившего маленького сына туляка проверят на вменяемость

Житель Тульской области признался, что действительно расправился со своим малолетним сыном. Как передают Тульские известия , обвиняемого ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Инцидент произошел 4 декабря 2023 года. По предварительной версии, тогда в квартире в тульском поселке Молодежный нашли тело годовалого мальчика. На нем были отметины, похожие на ножевые ранения. Позже по горячим следам задержали отца ребенка, которого заподозрили в содеянном.

Собрав первую доказательную базу и опросив свидетелей, следователи официально предъявили обвинение в убийстве мужчине. В скором времени его ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

«Она назначена для установления психического состояния обвиняемого – вменяемости на момент совершения преступления. Мы должны понять: осознавал он фактически характер своих действий, мог ли руководить ими? Вину он признает», — отметил глава СУ СК РФ по Тульской области, генерал-майор юстиции Владимир Усов.

Дело находится на контроле руководителя регионального Следственного комитета.

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