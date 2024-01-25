Вдова штурмана сбитого ВСУ Ил-76 рассказала, что не верила в смерть супруга

Супруга пилота Ил-76 Алексея Высокина рассказала RT , что с трудом поверила в смерть мужа. Она надеялась, что он был на другом борту.

Жена Высокина призналась, что была в курсе всех полетов своего супруга, однако о катастрофе с Ил-76 узнала только из новостей. В тот момент она испугалась, но не хотела верить в гибель любимого штурмана. Она рассчитывала, что рейс с ее мужем развернули, но реальность оказалась куда хуже.

«Понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, — он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это», — рассказала вдова.

Супруга летчика-героя отметила, что Высокин был ветераном боевых действий в Сирии, а в 2022 году летал на разгон январских протестов в Казахстан. Имел медаль Нестерова, одну из главных жемчужин в своей коллекции. Как заключила вдова, ее муж жил по совести, никогда не обманывал и действительно любил самолеты, как и свою деятельность в целом.

Напомним, Ил-76 подбили со стороны Харьковской области. МО РФ считает, что произошедшее — это теракт, которые устроили ВСУшники. Погибшими стали 65 военнопленных украинцев, а также члены экипажа и сопровождающие. Украина стала чистить свои публикации.

Ранее сообщалось, что Россия намерена продолжить обмен пленными, несмотря на трагедию с Ил-76 в Белгородской области.