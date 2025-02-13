Убивший соседа из-за предложения о сексе уралец уехал на СВО

Житель Екатеринбурга, попавший под уголовное дело об убийстве, стал участником спецоперации на Украине. Эту информацию подтвердили URA.RU в Кировском райсуде.

Мужчина, проходящий по делу об убийстве соседа, попросился в зону спецоперации. Это прошение удовлетворили, а следственные действия приостановили. Согласно данным судебной картотеки, уралец отправился на СВО еще в середине ноября 2024 года. Где именно он служит и на каком направлении неизвестно.

Напомним, что мужчину задержали зимой 2024 года. Екатеринбуржец рассказал, что напал на соседа из-за непристойного предложения и жестоко его избил. Знакомый не смог пережить травм. Изначально уралец проходил по делу об «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью», но позже дело переквалифицировали на статью «Убийство».

Ранее сообщалось, что глава Оренбурга решил отправиться в зону СВО в качестве добровольца.