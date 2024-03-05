В Башкортостане сатанист съел сердце пенсионера

В Куюргазинском районе Башкортостана произошло преступление, совершенное местным жителем. Он состоял в секте и убил пенсионера, после чего достал его сердце и съел. Об этом сообщил канал Mash Batash.

Сатанист объяснил свои действия тем, что общался с дьяволом, который и попросил его убить пожилого мужчину и употребить в пищу его сердце. Молодой человек сообщил, что страдал проблемами со своим собственным органом. Чужое сердце помогло бы ему справиться с недугом.

Как пишет источник, сатанист ворвался в дом к пенсионеру, где три раза нанес ему удары топором и вырезал нужный орган. После этого молодой человек направился на автобусную остановку, где начал есть его. Остатки он отдал женщине, которая оказалась рядом, и попросил захоронить.

Полиция задержала каннибала на два места. Молодой человек в содеянном признался.

Ранее мы сообщали, что в подмосковном Видном мужчина несколько раз ударил ножом свою знакомую. Женщина была доставлена в больницу, где ей оказали всю необходимую помощь.