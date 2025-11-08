Уборка территорий в Подольске: 80 единиц техники и 198 сотрудников на посту

В Подольске активно проводится уборка общественных пространств с использованием около 80 единиц техники, которая принадлежит «УК Подольск» и Подольскому комбинату благоустройства. В этом процессе участвуют 198 сотрудников, ответственных за содержание улиц, парков и скверов. Такие цифры привели в администрации городского округа.

Работники тщательно убирают мусор, очищают урны и осуществляют вывоз опавшей листвы. Кроме того, они следят за порядком на детских площадках, обеспечивая комфорт и безопасность для маленьких горожан. Поддержание чистоты на дворовых территориях и тротуарах осуществляется также работниками «УК Подольск». В их распоряжении находятся 256 дворников и 29 единиц специальной техники.

Слаженная работа всех сотрудников позволяет поддерживать порядок и благоприятные условия для жителей округа. Комплексный подход к уборке общественных пространств и дворов придает Подольску ухоженный вид и создаёт комфортную среду для жизни, общения и отдыха. Каждое солнечное утро и вечер горожане могут наслаждаться чистыми тротуарами и ухоженными зелеными зонами. Подольск стремится стать еще более чистым и уютным городом для всех своих жителей.

