Уборку неликвидной древесины продолжают в лесах Подмосковья

В Подмосковье продолжаются работы по уборке неликвидной древесины в целях защиты лесов. Об этом сообщает Комитет лесного хозяйства Московской области.

«К примеру, в Московском учебно-опытном филиале ГКУ МО «Мособллес» из 97,8 гектара территории, которая захламлена неликвидной древесиной выполнено 65,8 гектара. В целом подобные работы продолжаются в участковых лесничествах всего Подмосковья», — рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов.

В комитете уточнили, что такие работы проводятся в местах образования ветровала, бурелома, снеголома, верховых пожаров и других повреждений, если неликвидная древесина составляет более 90% от общего запаса погибших деревьев. Уборку проводят специалисты ГАУ МО «Центрлесхоз» или подрядных организаций. Это, в том числе, позволяет улучшить санитарное и лесопатологическое состояние лесных насаждений и уменьшить угрозу распространения вредных организмов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.