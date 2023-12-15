Уборку последствий снежного циклона проводят в Московской области
Фото: [Пресс-служба ГУСТ МО]
Сотрудники коммунальных предприятий Подмосковья занимаются расчисткой последствий снежного циклона «Ваня», в работах задействованы более 16,5 тысячи дворников, 790 тракторов, 249 минипогрузчиков, 113 погрузчиков, 111 самосвалов и не только. Об этом сообщили в областном ГУСТ.
«Работаем по схеме, с которой ознакомили жителей вчера: очищаем пешеходные коммуникации, проезды без парковочных карманов, детские площадки пока тоже не берем в работу. При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.
Министр также призвала местных жителей содействовать уборке территорий региона. В частности, убирать машины для очистки парковочных мест, а также не блокировать контейнерные площадки.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал отказаться от поездок на личном транспорте из-за циклона «Ваня».