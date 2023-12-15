Уборку последствий снежного циклона проводят в Московской области

«Работаем по схеме, с которой ознакомили жителей вчера: очищаем пешеходные коммуникации, проезды без парковочных карманов, детские площадки пока тоже не берем в работу. При таких обильных осадках в приоритет ставим безопасность пешеходов и расчищаем проезд для экстренных служб», — уточнила глава ведомства Светлана Аипова.