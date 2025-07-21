Уборщики в Китае искали умные часы чиновника в мусоре на жаре четыре часа

Власти Китая столкнулись с волной критики из-за решения, вынудившего работников по уборке отходов в течение четырех часов разбирать мусор под палящим солнцем в поисках детских смарт-часов, сообщил портал South China Morning Post.

Муниципальные власти города Датун вызвали общественный резонанс в Сети, организовав масштабную операцию по розыску умных часов, потерянных ребенком приезжей туристки. В рамках поисковых работ двум сотрудникам пришлось вручную просеять около восьми тонн отходов в условиях сильной жары.

Происшествие случилось, когда мать из Шэньчжэня, путешествующая с сыном в Датун, случайно выбросила часы в мусорный пакет в поезде. Устройство обладало функцией геолокации, которая показала, что оно находится на территории железнодорожной станции.

На следующий день женщина обратилась за помощью в местную администрацию. Представители власти связались с Xincheng Environment Company, государственной компанией, занимающейся переработкой отходов, и выяснили, что часы были вывезены вместе с восемью тоннами мусора на свалку.

Двум рабочим было поручено перебрать весь объем отходов вручную, чтобы найти потерянный гаджет. Им потребовалось более четырех часов, чтобы обнаружить устройство. Мать предложила работникам денежное вознаграждение, но они отказались от оплаты.

Несмотря на то что власти преподнесли ситуацию как пример «заботы о туристах» и «образец служения обществу», китайские пользователи интернета подвергли критике действия местных чиновников.

Ранее сообщалось, что серийный убийца из 2000-х стал уборщиком в психдиспансере.