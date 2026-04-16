Убрать мусор и прикоснуться к древности: субботник на курганах вятичей пройдет в Домодедове

Жителям Домодедова предлагают совместить приятное с полезным. Как информирует REGIONS , 18 апреля в округе пройдет субботник, который вряд ли можно назвать скучным. Место действия — курганы в Константиново. Это не просто заросшая травой территория, а настоящий памятник истории: древние погребальные насыпи славянского племени вятичей, которым больше восьми веков (XI–XIII века).

Главная фишка мероприятия — участие историко-исследовательского общества «Белый камень» и Домодедовского отделения Русского географического общества. После уборки (или даже во время нее) можно будет узнать много нового об этих местах.

Лектором выступит Кирилл Низамутдинов — домодедовский краевед, сотрудник Института археологии РАН и автор научных публикаций по истории региона. Он расскажет об исторических фактах, археологических находках и о том, как жили вятичи на этой земле.

Организаторы советуют одеваться по погоде, захватить перчатки, а если обещают дождь — резиновые сапоги. После трудового десанта участников ждет неформальная часть: чаепитие и возможность пообщаться с единомышленниками.

Для желающих присоединиться открыта онлайн-регистрация. Это поможет организаторам рассчитать количество гостей и подготовиться. Одна из жительниц Домодедова Юлия поделилась с REGIONS, что обязательно пойдет на такой классный субботник. Она уже была на экскурсии по Битягово с участниками Русского географического общества и ни разу не пожалела.

Старт мероприятия — в 10:00, финиш — в 13:00. Сбор — на остановке «ЖК Ивановские пруды». Возрастное ограничение: 0+.

Ранее сообщалось, что в Городском округе Пушкинский началась масштабная весенняя уборка территорий.