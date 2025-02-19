Участие в челлендже с бабочкой обернулось смертью для подростка

Бразильский подросток вколол себе «вакцину» из растертых останков бабочки, а вскоре скончался. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Daily Mail.

По данным таблоида, молодой человек пришел в гости к знакомому, где ему смешали останки бабочки с водой. Сомнительную смесь вкололи в ногу. Семье парень сказал, что поранился во время игр во дворе, но потом сознался, что пошел на эксперимент с насекомым. Самочувствие бразильца на тот момент стремительно ухудшалось.

В СМИ предположили, что подросток повелся на опасный челлендж с бабочкой из соцсетей. Сам подросток это не подтвердил, а вскоре скончался от септического шока, несмотря на усилия врачей. Из перетертого насекомого выделились токсины, которые вызывали тяжелое отравление.

Точную причину смерти подростка устанавливают эксперты. Пока неизвестно, зачем бразильцу и его другу понадобилось идти на опасный эксперимент.

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