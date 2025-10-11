Участковый из Химок претендует на звание «Народного участкового»

Всероссийский конкурс «Народный участковый», ежегодно проводимый Министерством внутренних дел РФ, вступил в решающую стадию. Среди претендентов на почетное звание — майор полиции Сергей Чеканов, представляющий городской округ Химки. Об этом рассказали в администрации городского округа.

Второй этап конкурсных испытаний завершается 16 октября, после чего начнется федеральный этап состязания. Сергей Чеканов уже десять лет несет службу в 1-м отделе полиции УМВД России по городскому округу Химки. За годы работы он зарекомендовал себя как ответственный и профессиональный сотрудник.

«Наши участковые – это люди, которые всегда находятся на передовой борьбы с преступностью, обеспечивая нашу безопасность и спокойствие. Сергей Чеканов – один из лучших представителей этой службы, и сейчас у нас есть возможность выразить ему свою благодарность и поддержку», — указала лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Голосование за участников конкурса проходит на официальном сайте ГУ МВД России по Московской области. Каждый житель Подмосковья может отдать свой голос за понравившегося кандидата. Для поддержки Сергея Чеканова необходимо перейти по специальной ссылке и подтвердить свой выбор.

Третий, заключительный этап конкурса пройдет на федеральном уровне, где каждый регион России будет представлен одним участником. Победитель получит почетное звание «Народный участковый» и сможет стать примером для коллег со всей страны.

