Участник «Евровидения» от Нидерландов был исключен из-за угрозы женщине

Голландский певец Йост Клейн был неожиданно исключен из финала «Евровидения-2024» по решению организаторов. Артист показал на сцене во время эфира угрожающий жест, который оказался против правил. Об этом сообщила AVROTROS.

На площадке «Евровидения-2024», который проходит в Швеции, не приемлют сексистских наклонностей. Именно такие разглядели в жесте Йоста Клейна, который сделал угрожающий жест в сторону женщины-оператора. Она снимала певца без его согласия, сразу после выступления. Певец в этот момент шел в гримерку.

Тем не менее, физически Клейн никак женщину не задел. Однако канал, ЕВС и полиция заинтересовались инцидентом. На время расследования Клейна отстранили от участия в вокальном международном конкурсе.

Ранее сообщалось, что израильскую певицу допустили к «Евровидению» после корректировки политического текста.