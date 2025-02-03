Звезды шоу «Битва экстрасенсов» раскрыли имя новорожденного сына

Семья уже давно говорила в соцсетях о скором рождении первенца. Певчая даже выкладывала фото положительного теста на беременность. Неделю назад она сообщила об благополучных родах, но не стала приводить фотографий младенца. Благодаря этому супружескую пару обвинили в хайпе. Якобы она старается напомнить о себе таким способом. После этого супруги опубликовали в соцсети снимок УЗИ, который вставлен в рамку.

«Мы обещали вам показать нашу любимую фотку с УЗИ после родов. Смотрите. А это привет от Матвея всем тем, кто рвал на себе волосы, доказывая, что мы хайпожоры и его нет», — указали они.

Ранее уже сообщалось о том, что Саков присутствовал при родах своей жены. Он после этого опубликовал фото супруги, где держит ее за руку. У Певчей при этом на запястье есть бирка с ФИО и датой.