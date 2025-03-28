Участник российской делегации прокомментировал встречу с американцами в Эр-Рияде

Консультации между Россией и Соединенными Штатами, состоявшиеся в Эр-Рияде 24 марта, проходили в спокойной и конструктивной атмосфере, однако прорывных итогов от встречи ожидаемо не случилось. Об этом сообщил телеканал «Россия 24» со ссылкой на руководителя Совета Федерации по международным делам и одного из участников делегации от РФ Григория Карасина.

По словам Карасина, беседа стала не очень результативной.

«Было бы наивно ждать прорывных результатов на первой же встрече», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Сенатор выдвинул предположение, что встречи подобного характера продолжатся и впредь. При этом члены российской делегации получат новые указания.

«Будут какие-то поставлены новые задачи руководством нашей страны перед нашей экспертной группой», — сообщил Карасин.

По его словам, взаимодействовать с экспертной командой Штатов «в принципе можно», так как ее члены слышат высказываемые мнения и в ответ доносят свое видение ситуации. Он также добавил, что прошедшая встреча стала первой за множество лет, где РФ и США вели диалог об очень серьезной проблеме политического характера.

Ранее стало известно о том, что перед российско-американской консультацией в одном из отелей Эр-Рияда оттуда вывели всех журналистов.