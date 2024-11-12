Участник спецоперации из Ноябрьска пожаловался на нарушение прав

Боец СВО во время личного приема заместителя прокурора города Артема Гордина заявил, что его права были нарушены во время прохождения медкомиссии. Об этом со ссылкой на местную прокуратуру пишет интернет-издание «Ямал-Медиа» .

По словам участника спецоперации на Украине, его права нарушили во время прохождения военно-врачебной комиссии. Ее мужчина проходил после получения травмы, но столкнулся с проблемами. Прокуратура после полученной жалобы заинтересовалась ситуацией.

Как пояснили в ямальском ведомстве, история находится под их контролем. Сотрудники дадут правовую оценку ситуации и примут меру по восстановлению справедливости.

Напомним, недавно в Салехарде поддержали участника СВО, оборудовав специальное место для парковки у дома из-за получения инвалидности.

Ранее стало известно, что в Сумской области Украины находятся более 10 граждан России.