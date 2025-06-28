Участник СВО исполнил песню «Высота» для Путина

В рамках открытия новых молодежных центров по всей России, проходившего в формате видеоконференции под председательством Владимира Путина, Сергей Нихаенко, автор-исполнитель и ветеран специальной военной операции, представил свою композицию «Высота». Песня, как отметил сам автор, посвящена его боевым товарищам.

В ходе мероприятия, транслировавшегося в прямом эфире из Геническа Херсонской области, Сергей Нихаенко сообщил президенту Путину о своем участии в СВО и увлечении сочинением песен, пользующихся популярностью среди военнослужащих на передовой. В ответ на это Владимир Путин предложил ему исполнить что-нибудь, если у него есть возможность.

После завершения выступления президента поблагодарил исполнителя, отметив: «Молодец, Сережа. Здорово, спасибо большое».

Ранее сообщалось, что Путин двумя словами поставил Запад на место.