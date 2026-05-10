Участник СВО из Югры пошел в бой с именем прадеда-артиллериста

Руслан Усманов из Сургута отправился на СВО в июне 2023 года, не имея за плечами боевого опыта, зато имея в сердце имя прадеда — ветерана Великой Отечественной, артиллериста Халила Сайтчабарова. Как сообщает ugra-news.ru , сегодня Руслан — герой с тяжелым ранением, протезом и новым смыслом жизни. А в День Победы он снова встанет в ряды «Бессмертного полка» с портретом человека, чей пример звал его в бой.

Решение пришло не вдруг. Руслан следил за событиями в Донбассе с 2014 года и давно понял: помощь нужна, времени на размышления нет. Боевого опыта у него не было, но это не остановило мужчину. Он подписал контракт, а близким сказал уже после. Жена поняла — ее собственные дед и бабушка тоже прошли Великую Отечественную и даже поженились на фронте. Такая семейная логика не требовала долгих объяснений.

Артдивизион «Югра» и грозная Д-20

Попал он в артдивизион «Югра». Земляки рядом — это уже полдела. На передовую молодого командира вывели быстро. Задача: работа по тыловым целям противника. Но дальности стрельбы иногда не хватало, и расчету приходилось смещаться ближе к нулю. Местом дислокации стала Луганская Народная Республика. Грозное орудие — 152-мм пушка-гаубица Д-20, разработанная в 1947 году, но до сих пор убийственно надежная. Правда, на освобожденных территориях самого понятия «тыл» не существует. А гаубица в топе вражеских целей — всегда.

Первый бой случился в сентябре 2023 года. Руслан не скрывает: было страшно. Но это чувство надо просто перешагнуть.

Воронки, мины и три орудия

Район, где работал расчет, был «отработан» боями: воронки, сгоревшая техника, мины на каждом шагу. Жили не по карте — по внутреннему компасу. Руслан признается: за время службы у него уничтожили два орудия. Третье он защищал до последнего — пока самого не ранило.

Тот день врезался в память кадрами рваного кино. Он почувствовал опасность и приказал остановить машину с бойцами. Высадил личный состав. И в этот момент грузовик наехал на противотанковую мину. Взрыв отбросил командира, контузил. Руслан рванулся спасать водителя и наступил на противопехотную мину. После подрыва бойца вытащили и перевезли в военный госпиталь.

Переосмысление на трех опорах

Дальше была эвакуация, операция, долгое заживление ноги и протезирование не сразу. Руслан честно признается: лежал дома и не знал, как жить дальше. Но потом подключились социальные кураторы и предложили адаптивный спорт. Так в его жизни появилась стрельба из лука.

Вера Федотова, руководитель федерации стрельбы из лука Сургута, вспоминает: «Руслан у нас целеустремленный мужчина, который сразу сказал: «Я пришел занимать первые места». Сегодня он ходит правильно и уверенно. И многие даже не верят, что он на протезе.

«В первую очередь, надо верить в себя. Не теряться, жизнь продолжается дальше… Это самое главное. И оставаться человеком», – убежден Руслан.

Прадед, который взял диверсанта

Халил Сайтчабаров, старший лейтенант, воевал на Карельском фронте. Был охотником до войны, знал лес, как собственный двор, и однажды выследил в чаще немецкого диверсанта. Взял языка — за что получил отпуск на родину. Руслан шел в бой с именем прадеда на устах. Старался не посрамить. В День Победы он всегда встает в ряды «Бессмертного полка» с его портретом. Так будет и в этот раз. Артиллерист из Югры доказал: семейная память стреляет дальше, чем любая гаубица.

