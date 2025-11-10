Участник СВО из Смоленской области стал жертвой судебного иска от продавца своей же квартиры

В Смоленской области разгорается судебный конфликт вокруг жилой недвижимости, одной из сторон которого стал военнослужащий, участвующий в специальной военной операции. Мужчина по имени Дмитрий около полутора лет назад приобрел квартиру у местной пенсионерки 1946 года рождения. Об этом сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал блогера Александра Картавых.

Как выяснилось, изначально это жилье предназначалось для пожилой родственницы друга Дмитрия, которая к тому времени уже продала свою прежнюю квартиру. Однако сделка была сорвана из-за обнаруженного в ней грибка. Чтобы помочь решить жилищный вопрос, Дмитрий выкупил проблемную недвижимость сам, а для бабушки приобрели другой вариант.



Спустя полгода после завершения сделки пенсионерка-продавец неожиданно подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной и вернуть ей квартиру, заявив, что стала жертвой мошенников. По данным источника, в этот период рядом с пожилой женщиной стал появляться молодой человек с Украины.

В настоящее время судебное производство по иску к участнику СВО приостановлено на основании федерального законодательства, защищающего права военнослужащих. Для защиты своих интересов Дмитрий направил в региональное управление Следственного комитета заявление о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества. В его распоряжении имеются все документы, подтверждающие абсолютную законность и чистоту проведенной сделки.

