«Угрожали оружием и стреляли возле головы»: в Новосибирске похитили участника СВО ради его выплат

В Новосибирске банда из восьми человек похитила участника специальной военной операции (СВО) и вымогала у него выплаты. Об этом сообщила региональная прокуратура в телеграм-канале.

Преступники, угрожая потерпевшему оружием, насильно вывезли его в лес, где избили и подвергли психологическому давлению, в том числе производили выстрелы из сигнального пистолета возле его головы.

Под угрозой расправы похищенный пообещал передать преступникам 1,5 млн руб. В тот же день, после освобождения, он передал злоумышленникам 95 тыс. руб. в качестве первоначального взноса.

После этого боец спецоперации обратился с заявлением в правоохранительные органы, подробно описав все обстоятельства произошедшего. Позже пострадавший скончался.

Новосибирский суд вынес приговор участникам группировки. Восемь человек приговорили к различным срокам лишения свободы — от 5 до 10 лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Одинцово братья-мошенники похитили несколько миллионов у военнослужащих.