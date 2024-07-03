Участник СВО Кучма был осужден за подделку бумаг в фотошопе на 1,8 млн рублей

Бойца спецоперации Артема Кучму осудили за очередное мошенничество. Выяснилось, что он притворился юристом и подделал документы, выручив за это у бизнесмена 1,8 млн рублей. Об этом пишет «Газета.ру» .

Дело о мошенничестве рассматривал Краснодарский гарнизонный военный суд. По его решению, Артем Кучма отправиться в колонию на шесть лет. В прошлом, еще до ухода на службу, он уже проворачивал мошеннические схемы, и теперь попался на аналогичном преступлении снова.

Выяснили, что военный претворился юристом, а вскоре получил запрос от неизвестного бизнесмена. Тот просил помощи с оформлением документов в сфере лицензирования алкогольной продукции. Боец согласился и умолчал, что навыков и юридического опыта у него нет. За услугу он попросил 1,8 млн рублей.

После этого Кучма нашел похожие лицензии, сделал подложные дубликаты в Photoshop. Свою работу он выслал через WhatsApp, одну лицензию напечатал и передал через знакомого. Однако бизнесмен быстро обнаружил подлог и обратился в полицию.

По решению суда Кучма проведет шесть лет в исправительной колонии строгого режима. Также он будет обязан вернуть 1,8 млн руб. в пользу потерпевшего. Приговор мог быть строже, но на заседании учли, что обвиняемый — ветеран боевых действий и был приставлен к ведомственной награде.

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