Участник СВО погиб при исполнении воинского долга

В ходе специальной военной операции погиб уроженец ЯНАО, рядовой Алексей Яптунай. Молодой человек, родившийся в Шурышкарском районе и проживавший последние годы в Лабытнанги, осознанно выбрал военную службу, заключив контракт с Вооруженными Силами.

Как сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на официальные источники, Яптунай служил в мотострелковом подразделении. Боец погиб при выполнении боевых задач, но каких именно не уточнили. Администрация города Лабытнанги опубликовала официальное обращение, в котором назвала погибшего героем, проявившим мужество и беззаветную любовь к Родине.

Отметим, что Алексей Яптунай стал не первым уроженцем ЯНАО, отдавшим жизнь в ходе СВО. В муниципалитетах округа действует система поддержки семей погибших военнослужащих, включая материальную помощь и социальное сопровождение.

Ранее сообщалось, что двух участников спецоперации на Украине похоронили в ЯНАО.