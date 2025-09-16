Участник СВО получил извинения от хозяина крымского ресторана

Владелец крымского ресторана, где произошел инцидент с участником спецоперации (СВО), извинился перед военнослужащим. О произошедшем сообщило местное новостное агентство «Керчь Инфо» в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

Редакция сообщила, что владелец заведения, где произошел инцидент с Сергеем, принес ему свои извинения и объяснил причины возникшего недопонимания. Он лично пригласил Сергея, его супругу и его друзей посетить ресторан в любое удобное для них время, при этом все расходы заведения берет на себя.

Подчеркивается, что конфликт полностью улажен и все стороны обменялись извинениями. Утверждается, что участник СВО был дезинформирован относительно якобы введенного в действие распоряжения главы администрации о запрете на посещение развлекательных заведений города в военной форме.

Сообщается, что мужчина после инцидента в ресторане записал видеообращение, в котором опроверг некоторые свои заявления о руководителе администрации. Он также рассказал, почему его попросили покинуть ресторан.

Оказалось, что сотрудник, который попросил его удалиться, также полагал, что глава администрации издал указ о запрете посещения развлекательных мероприятий в военной форме, что, как выяснилось, не соответствует действительности.

Стало известно, что инцидент произошел в крымской Керчи 16 сентября, когда россиянин с женой планировали отметить День города в ресторане на улице Театральной, но администрация отказала им в обслуживании.

