Участник СВО совершил подвиг под обстрелом ВСУ и спас товарищей

Российский боец с позывным Юфер совершил подвиг в зоне СВО, за что его благодарят спасенные товарищи. Историю военного передает RT.

Штурмовик Дробыш рассказал о подвиге своего сослуживца. Он вспомнил, что во время боевой миссии был тяжело ранен из-за сброса с дрона. В блиндаже ему пришлось отрезать себе часть ноги из-за гангрены. Эвакуироваться самостоятельно после такого не представлялось возможным. Приходилось ждать помощи на месте.

Как отметил боец, ему скидывали медикаменты с БПЛА, а пил он из луж. Еда в блиндаже кончилась быстро, а после наступила шестидневная голодовка. Ситуацию спасли герои — боец с позывным Юфер и его напарник. Последний подорвался на мине, но выжил. Однако из-за этого Юферу пришлось вызволять из беды двоих сразу.

Четыре дня солдат нес своих товарищей, делая перерывы. Иногда компания попадала под обстрел. Приходилось нести раненых по одному, затем возвращаться за другим и так преодолевать дистанцию.

«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придет за мной. Но он вернулся и сказал: «Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой!» — вспоминает Дробыш.

В общей сложности Юфер протащил сослуживцев 30 километров.

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