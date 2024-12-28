Участника программы «Время героев» назначили заместителем губернатора Калужской области

Александр Шляпников был награжден двумя орденами Мужества, после он участвовал в программе «Время героев». Теперь он получил назначение на должность заместителя губернатора Калужской области. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале данной программы.

Шляпников был принят в программу еще на первом ее потоке. Он считает, что это в заметной степени изменило его жизнь.

«Хочу внести свой вклад в развитие нашей страны на государственной службе. Президентская программа дает такую возможность», — указал он.

В Калужской области решили, что те навыки, которые Шляпников приобрел в ходе программы, уже позволят ему эффективно действовать на госслужбе. По этой причине ему предложили пост заместителя губернатора. Во «Времени героев» отметили, что это уже 17-е по счету назначение, которое получают участники их программы.

Ранее сообщалось о предложении президента Путина. Он выступил с инициативой объявить 2025 год годом защитника Отечества. Российский лидер напомнил, что страна будет отмечать 80-летие Великой Победы, в связи с этим будет уместно посвятить весь следующий год защитникам Родины.