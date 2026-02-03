Участникам СВО в Рязанской области упростили проезд к месту реабилитации

С нового года для участников СВО из Рязанской области процедура получения санаторно-курортного лечения стала не только доступнее, но и существенно гуманнее. Ключевое изменение касается самого сложного для многих этапа — организации проезда к месту реабилитации. Об этом сообщает издание 7info.

Раньше даже при утвержденной бесплатной путевке возникал финансовый барьер: военнослужащим или их семьям приходилось самостоятельно покупать билеты на поезд или самолет, а затем проходить процедуру возмещения затрат. Это создавало серьезную организационную и денежную нагрузку, особенно в условиях, когда средства могли быть ограничены. Теперь механизм кардинально пересмотрен — билеты бронируются и оплачиваются напрямую Отделением Социального фонда одновременно с оформлением самой медицинской путевки. Человек получает на руки уже полностью готовый к поездке пакет документов, не вкладывая ни копейки.

Последствия этого нововведения выходят далеко за рамки простого удобства. Наиболее значимым оно становится для тяжелобольных и получивших инвалидность I группы. Если состояние здоровья требует сопровождения, фонд берет на себя полный пакет расходов на проезд, проживание и питание для сопровождающего лица. Это решение напрямую снимает тяжелейшее бремя с родственников, которые зачастую вынуждены были жертвовать работой и личными средствами, чтобы обеспечить уход за близким человеком на пути к выздоровлению.

Ранее сообщалось, что правительство расширило программу помощи для участников СВО.