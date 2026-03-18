Участники автопробега «Мир над головой» прибыли в Благовещенск из Королева

Участники автопробега «Мир над головой» добрались до Благовещенска, сообщило ИА «Порт Амур». Экспедиция на автомобиле «Москвич» началась 20 февраля с территории ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» в Королеве. Пробег посвящен 40-летию запуска орбитальной станции «Мир».

За рулем — креативный продюсер Алексей Дудин. Штурман — режиссер, член Русского географического общества Вадим Витовцев. Вместе с ними путешествует собака Фила.

Цель автопробега — поддержка научно-популярного фильма «Мир над головой», который расскажет об истории и современности отечественной космонавтики. Идея родилась после того, как участники обнаружили, что многие современники ничего не знают о запуске легендарной станции.

Путешественники уже проехали 12 тысяч километров и посетили 15 городов. Изначально они планировали доехать только до Байконура, но решили продолжить путь до космодрома «Восточный». В Благовещенске гости побывали в Дальневосточном аэрокосмическом музее, осмотрели город и пообщались с журналистами. Утром 18 марта экспедиция отправилась на космодром, где и завершится автопробег.

Сам фильм «Мир над головой» планируют выпустить в 2027 году — к юбилею запуска станции. Немного позже выйдет и одноименный сериал.

