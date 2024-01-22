Участники более четырех тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю
За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 4,3 тысячи аварий. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что более 1,6 тысячи человек получили помощь в оформлении ДТП в центрах, еще 830 человек оформили «Европротоколы» с помощью консультации сотрудников«горячей линии». Отметим, что водители, попавшие в аварию, могут сообщить об этом по номеру 112 или 8 (800) 444-58-34. Оператор «горячей линии» даст им инструкцию, как следует себя вести в этом случае.
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