Участники более двух тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

На прошлой неделе на «горячую линию» областной Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД МО) обратились участники более 2,4 тысячи ДТП. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что более тысячи из этих случаев оформили в центрах помощи при ДТП. Еще в 243 случаях — были оформлены «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Напомним, что получить очную в случае аварии помощь можно в одном из 15 центров. Например, в Красногорске, Королеве, Одинцове, Люберцах, Химках и других округах. Водителям, которые попали в ДТП без пострадавших, прежде всего рекомендуют позвонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.