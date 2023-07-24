Участники более двух тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю

За минувшую неделю на «горячую линию» Службы помощи при ДТП областного Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД МО) обратились участники почти 2,2 тысячи ДТП, сообщили в областном Минтрансе.

В ведомстве уточнили, что 710 из них получили помощь в оформлении аварии в Центрах помощи при ДТП, еще почти двести человек — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». Отметим, что помощь водителям оказывают как дистанционно по телефону в круглосуточном режиме, так и очно. В рамках последнего вида помощи оформление дорожных аварий без пострадавших проходит в специальных Центрах помощи. Сейчас в Подмосковье насчитывается 15 таких центров. Позвонить на «горячую линию» можно по номеру 8 (800) 444-58-34.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что содержание парков в Подмосковье должно быть на уровне.