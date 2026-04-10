Участники конкурса «Это у нас семейное» начали разрабатывать «космические» игры

Участники конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в преддверии Дня космонавтики и в первую Неделю космоса приступили к выполнению дополнительного задания «Космическая игра». Задание доступно до 15 апреля.

В числе участников — семья Мухортовых и Рублевых из подмосковного Одинцово. Она включила в игру задания, связанные с физическими, творческими активностями и логическим мышлением.

Наталья работает хореографом и инструктором по йоге в гамаках, поэтому место для инсценировки космической невесомости было найдено быстро.

«Было очень весело покататься на гамаках вверх тормашками, почувствовать себя участниками игры «Угадай мелодию», вспомнив песни о космосе и окунуться в детство, вспоминая оригами и создавая ракеты. Космонавтов в нашей семье нет, но нашего дедушку назвали Юрий именно в честь первого в мире космонавта. Он родился в 1961 году, и большая часть мальчиков, родившихся тогда были названы этим именем», – рассказала она.

Дополнительные испытания в рамках конкурса публикуются в семейных аккаунтах поэтапно. Их можно выполнить до 10 мая. По итогам их выполнения будет сформирован общий рейтинг семейных команд. 30 семей из топа пригласят в финал.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил команды из региона с выходом в финал конкурса «Это у нас семейное».