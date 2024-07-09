Участники почти 2,6 тысячи аварий обратились в подмосковную Службу помощи при ДТП за неделю

На горячую линию подмосковной Службы помощи при ДТП обратились участники более 2,5 тысячи аварий, передает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, более тысячи человек получили консультацию по оформлению дорожно-транспортных происшествий в специальных Центрах помощи, еще свыше четырехсот человек — оформили «Европротоколы» после общения с работниками горячей линии.

В областном Минтрансе напомнили, что сейчас в регионе работает шестнадцать Центров помощи при ДТП. Они есть в том числе в Королеве, Домодедово, Мытищах, Истре, Пушкино, Красногорске, Балашихе и Солнечногорске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на маршруты региона выйдут сорок новых автобусов.