Участники почти трех тысяч аварий обратились в Службу помощи при ДТП Подмосковья за неделю
На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники 2,5 тысячи аварий, что на 108 случаев больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что тысяча человек получили помощь по оформлению аварии в Центрах помощи при ДТП, еще 281 — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». В регионе насчитывается 15 таких центров, они расположены в Одинцове, Люберцах, Химках и других округах. Напомним, что водители, которые попали в аварию без пострадавших могут сообщить об этом по номеру 112.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.