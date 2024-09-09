Участники почти трех тысяч аварий получили помощь в Службе помощи при ДТП в Подмосковье

На прошлой неделе на «горячую линию» Службы помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Московской области (ЦБДД МО) обратились участники более 2,7 тысячи аварий, что на 251 больше в сравнении с показателями предыдущей недели. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ведомстве уточнили, что участники более 1,2 тысячи ДТП получили помощь в оформлении аварии в Центрах, еще 350 аварий — оформили «Европротоколы» с помощью консультации работников «горячей линии». В общей сложности помощь получили более 5,5 тысячи водителей. В ведомстве напомнили, что водители, попавшие в ДТП без пострадавших, могут сообщить о случившемся по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.