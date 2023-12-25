Участники спецоперации, находящиеся в госпитале, получили награды от замминистра обороны

Награждение провели в госпитале им. П.В. Мандрыка, куда Горемыкин приехал навестить участников СВО и членов их семей. Защитники России, проходящие лечение и реабилитацию получили ордена Мужества, медали «За Отвагу», «За боевые отличия», «За воинскую доблесть» I и II степени. Награды получили и сотрудники госпиталя. Им вручили орден Пирогова и медали «Луки Крымского».

Присутствующие военные и их родственники пообщались с замминистром обороны и задали интересовавшие их вопросы. Также на встрече присутствовали певица «Слава», Алексей Поддубный, группа «Джанго» и ансамбль песни и пляски «Красная звезда». Музыкальные коллективы отыграли концерт в госпитале.