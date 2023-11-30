Участники СВО поднялись в горы после прохождения реабилитации в подмосковном центре «Ясенки»
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Четыре участника спецоперации, которые прошли первый этап реабилитации в реабилитационном центре «Ясенки», смогли отправиться в скальный лагерь для тренировок и закрепления успехов лечения, сообщили в Минсоцразвития Подмосковья. Это произошло при поддержке Благотворительного фонда «Рождественская Звезда».
«Начало маршрута — восхождение на гору Машук. В составе команды Шерстнев Виктор, который передвигается пока на коляске, Катков Анатолий и Макаров Дмитрий уже могут ходить самостоятельно, используя костыли для передвижения, а у Мерзлякова Егора — огнестрельные ранения обеих рук с ампутацией среднего пальца левой руки», — уточнили в сообщении.
Мужчинам удалось поднять на вершину горы в первый же день. В министерстве уточнили, что в подмосковных «Ясенках» прошли реабилитацию около 100 участников СВО.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил участников СВО в реабилитационном центре под Солнечногорском.