Участники СВО поднялись в горы после прохождения реабилитации в подмосковном центре «Ясенки»

«Начало маршрута — восхождение на гору Машук. В составе команды Шерстнев Виктор, который передвигается пока на коляске, Катков Анатолий и Макаров Дмитрий уже могут ходить самостоятельно, используя костыли для передвижения, а у Мерзлякова Егора — огнестрельные ранения обеих рук с ампутацией среднего пальца левой руки», — уточнили в сообщении.