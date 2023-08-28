Участники свыше 2,2 тысячи аварий в Подмосковье обратились в Службу помощи при ДТП за неделю

Участники более 2,2 тысячи аварий обратились на горячую линию Службы помощи при ДТП областного Центра безопасности дорожного движения. Об этом сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

В ведомстве отметили, что более 480 обратившихся благодаря консультации работников горячей линии оформили «Европротоколы». Еще свыше семисот человек получили помощь по оформлению дорожно-транспортных происшествий в специальных Центрах помощи при ДТП. Их сейчас в Подмосковье пятнадцать. Такие центры работают в том числе в Химках, Подольске и Пушкино.

Телефон горячей линии Службы помощи при ДТП — 8-800-444-58-34. Также водители, попавшие в аварию, могут обратиться за помощью в подмосковную Систему-112.

Ранее губернатор Андрей Воробьев указывал на важность федеральной поддержки в развитии транспорта в Московской области.